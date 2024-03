Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Davide Lanzafame, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del possibile erede di Allegri in bianconero: "Conte è il top e rappresenta l'eccellenza degli allenatori, ma Thiago Motta sta facendo un qualcosa di incredibile. E non parlo di Bologna, ma cito anche l'esperienza di Spezia in cui ha raggiunto una salvezza miracolosa. In Emilia si è assunto una grande responsabilità avallando le cessioni di Arnautovic e Barrow. Per un giovane allenatore come me, penso che sia una grande fonte di ispirazione per come sta lavorando. Sta dimostrando una grande personalità, oltre che un'ottima gestione del gioco. E' uno dei profili più importanti, non solo in Italia".