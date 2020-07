Laporta: “Futuro Messi? C’è preoccupazione. Temo che una decisione del consiglio possa…”

L’ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, è stato molto duro quando ha analizzato la gestione di Josep Maria Bartomeu e non ha nascosto la sua preoccupazione per la possibilità che Leo Messi possa lasciare il club la prossima estate. Riferendosi alle voci secondo cui l’argentino avrebbe interrotto la trattativa per rinnovare il contratto, Laporta ha dichiarato che “è motivo di preoccupazione“. E ha aggiunto che “quando dico che saremo vigili, questo è uno dei problemi a cui mi riferisco. Messi è un giocatore con una lunga storia, è il migliore della storia e devono essere create le giuste condizioni affinché continui. Voglio che Messi ci sia anche nel 2021, ma temo che una decisione del consiglio possa portare a una decisione forse irreversibile“. Laporta ritiene che la direzione di Bartomeu non sia d’aiuto. “Dal momento che vedo come questa direttiva si sta muovendo, non credo che siano sulla buona strada“, ha sottolineato.

(Sport.es)