Laporta: “Aguero? Arriveranno altri acquisti. Messi vogliamo resti. Koeman…”

I blaugrana non hanno ancora deciso se l'olandese sarà in panchina anche in questa stagione. Intanto è arrivato l'attaccante argentino

Eva A. Provenzano

In Spagna non sono ancora convinti che Koeman siederà sulla panchina del Barcellona la prossima stagione. Su di lui, il presidente Laporta ha detto: «Con Ronald abbiamo iniziato un periodo di riflessione per valutare la scorsa stagione, cosa non è stato fatto bene e cosa è stato fatto. Dato che non era un allenatore che abbiamo portato noi, avevamo bisogno di calma, tra una decina di giorni ci rivedremo. Abbiamo detto a Koeman che avremmo preso Aguero. Qualsiasi allenatore vuole avere Aguero. Ecco perché lo abbiamo ingaggiato».

A proposito dell'argentino, il numero uno blaugrana ha anche aggiunto che è il primo di una serie di acquisti che verranno fatti e annunciati in questo mese. E ha anche aggiunto: «La firma di Aguero è perché è un giocatore eccezionale, non c'entra con Messi. La firma di Kun è per Kun. Ovviamente vogliamo che resti anche Leo. Vogliamo Aguero in una squadra che sarà molto competitiva. Vogliamo che anche Leo resti e lo sa anche lui. È il primo di una serie di acquisti che vedrete in questo mese».

(Fonte: MD)