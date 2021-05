Messi salta l’ultima gara della Liga. L’argentino pensa già alla Copa America

Leo Messi non parteciperà all'ultima partita della Liga che il Barcellona disputerà domani contro l'Eibar

L'argentino, nell'arco dell'attuale stagione, ha già giocato 46 partite (34 in campionato, 5 in Coppa del Re, 6 in Champions League e una in Supercoppa), segnando segnato 38 gol. Con 30 reti in campionato, Messi ha praticamente conquistato l'ottavo Trofeo 'Pichichi', assegnato al miglior marcatore della Liga.