Ex ds Udinese: “Sanchez mai stato un vero attaccante. L’Inter lo voleva già 10 anni fa”

Intervistato da TMW, Nicola Larini, ex direttore sportivo dell’Udinese, parlando di Alexis Sanchez ha svelato come l’Inter volesse l’attaccante cileno già dai tempi in cui vestiva la maglia bianconera:

SFORTUNATO – “Sinceramente è un giocatore di grandi qualità e non sono sorpreso di vederlo così in alto. E’ stato anche sfortunato perché tutte le volte che è andato in nazionale è tornato con alcuni acciacchi. Può fare ancora di più di quanto ha fatto finora, soprattutto se gioca con continuità. Così facendo riuscirebbe a trovare più fiducia in se stesso. Qualche infortunio poi a mio parere è arrivato anche perché quando entra vuol dimostrare di poter spaccare il mondo e corre con continuità esagerata facendo volate da area a area e andando in pressing su tutto. In questo modo poi puoi risentirne a livello muscolare…”.

CESSIONE AL BARCELLONA – “Fu ottima dal punto di vista della plusvalenza e del mercato. Lo avevamo trattato 6-7 mesi con club italiani fra cui la stessa Inter però sul prezzo, che era poi la metà di quello pagato dal Barcellona, l’affare si arenò. Si poteva chiudere alla metà a patto che lasciassero da noi fino a giugno. Quella valutazione fu ritenuta troppo alta…”.

RUOLO – “Lui non è mai stato un vero e proprio attaccante, è stato di supporto all’altra punta. A Udine tornava fino alla nostra area, sempre generoso. Ovviamente può fare anche l’attaccante, ma il ruolo ideale è dietro una punta”.

(Fonte: TMW)