La Russa: “Aiutino alla Juve arrivato anche quest’anno, il campionato è falsato. L’Inter…”

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, ha commentato molto duramente la stagione di serie A che sta per concludersi: “Il campionato che sta finendo è falsato. Tante partite sono finite in maniera strana rispetto alle aspettative e penso ai ko o alle rimonte subite dal Juventus o Inter. Bene il Napoli con la vittoria della Coppa Italia. Lo Scudetto è stato vinto da chi aveva accumulato più vantaggio. E l’aiutino è arrivato anche quest’anno ai bianconeri. Basta un piccolo sentore di necessità e scatta l’aiuto per loro, c’è poco da fare. La Juventus non ha bisogno degli aiuti che riceve. Ha giocatori straordinari, avrei fatto di corsa lo scambio Dybala-Icardi. Messi all’Inter? Quest’anno difficile. Magari a scadenza di contratto verrà qui come il suo rivale CR7. La mancanza di pubblico ha penalizzato Inter, Lazio e Napoli. Riaprire gli stadi parzialmente? Questo Governo ha interesse a mantenerci in uno stato di soggezione. Non reagisce ad un’emergenza ma ad un pericolo d’emergenza”.

(Radio Kiss Kiss)