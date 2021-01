Sky – Lasagna ci sarà con l’Inter? Quasi fatto il passaggio al Verona. L’Udinese…

Kevin Lasagna ha giocato titolare nella gara con l’Atalanta. Potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia dell’Udinese. C’è da capire se ci sarà nella partita con l’Inter perché, da quanto raccontato da Di Marzio a Skysport, il Verona (che aveva anche dimostrato interesse per Pinamonti) ha chiuso l’accordo con il club friulano. I gialloblù hanno chiuso per nove mln e mezzo di euro più un mln e mezzo di bonus legato al piazzamento in EL della squadra di Juric. 4 anni e mezzo di contratto al giocatore a circa un mln a stagione. I friulani cercano però intanto una punta per dare l’ok definitivo all’operazione. Si pensa a Pellé, che non è convinto, ed Eder (accostati entrambi all’Inter nelle scorse settimane), c’è anche Diaw del Pordenone.

(Fonte: Skysport)