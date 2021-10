Cile, Sanchez criticato. Lasarte lo difende: “Ha sbagliato, ma non si è nascosto. Ho visto…”

Questa notte, nel match contro il Perù di qualificazione ai Mondiali del Qatar del prossimo anno, il Cile ha rimediato una brutta sconfitta

Questa notte, nel match contro il Perù di qualificazione ai Mondiali del Qatar del prossimo anno, il Cile ha rimediato una brutta sconfitta per 2-0. Fra i più criticati Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter , apparso giù di tono. In conferenza stampa dopo il match, però, il ct del Cile, Martin Lasarte, lo ha difeso così:

"Quando un giocatore non può dare il massimo, deve dare quello che può. E Alexis non era al massimo, ma l'ho visto con entusiasmo, ci ha sempre provato, non si è nascosto. Questo è positivo. elemento ed è stato apprezzato dai suoi compagni di squadra. Non è al massimo e ha sbagliato, ma ci ha riprovato. Questo è molto buono".