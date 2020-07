La Stampa – Lautaro, Barcellona ci riprova con questa offerta. Via Skriniar. Sanchez e Tonali…

Il Manchester United non ha accordato all’Inter il rinnovo del prestito di Sanchez e il quotidiano La Stampa non dà troppe speranze alla società nerazzurra. “La gara con il Getafe sarà la sua ultima con la squadra di Conte, per trattenerlo i dirigenti interisti dovrebbero acquistarlo a titolo definitivo”. Il giornale torinese parla anche di Tonali che “potrebbe essere subito titolare a settembre in caso di cessione di Brozovic, per proteggere meglio Eriksen“.

Dato per partente anche Skriniar che non si è adattato alla difesa a quattro di Conte e per questo si starebbe tentando di rimontare nella corsa a Kumbulla che con Juric gioca nel 3-4-2-1. Non è ancora detta l’ultima parola su Lautaro con il Barcellona pronto a tornare alla carica con un’offerta di 70 mln e nel pacchetto potrebbero essere inserite due contropartite: Vidal e un altro.

(Fonte: La Stampa)