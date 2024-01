L’Atletico fatica in Copa del Rey: salvato da Depay contro una squadra di terza divisione

Gli spagnoli che a febbraio affronteranno l'Inter in Champions League non stanno attraversando il loro migliore momento di forma

Arranca l'Atletico Madrid. L'avversaria dell'Inter in Champions League ha vinto ieri 3-1 in Copa del Rey, ma solo grazie a una doppietta di Depay nella ripresa, contro una squadra di Serie C spagnola. Riporta la Gazzetta: "Poco dopo la sofferenza dell’Inter col Verona l’Atletico imitava i nerazzurri complicandosi la vita contro un avversario minore. La squadra di Simeone era impegnata a Lugo nel primo turno di Copa del Rey. All’Anxo Carro di Lugo il Cholo ha schierato un buon numero di riserve per vedere di dare riposo ai titolari e un’opportunità a chi gioca meno, ottenendo però risposte in gran parte negative".