Laudisa: “Emerson obiettivo del Napoli. Ma anche l’Inter è piombata su di lui”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del futuro di Emerson Palmieri: "E' l’obiettivo per la sinistra del Napoli. Ma diversi importanti club italiani sono piombati sul calciatori. Tra questi ci sono Inter e Milan, società che cercano con una certa urgenza un terzino di valore. Bisogna anche aggiungere che non è mai facile trattare con Marina del Chelsea nonostante sia il calciatore in scadenza 2022".