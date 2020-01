Laudisa: “Mercato, settimana decisiva per l’Inter. C’è ottimismo per Eriksen. Vidal? Temo…”

Intervenuto nella trasmissione di Radio 24, ‘Tutti Convocati’, Carlo Laudisa ha parlato del mercato dell’Inter. Per il giornalista della Gazzetta dello Sport, questa settimana sarà importante per i nerazzurri: “Questa settimana sarà decisiva per soddisfare i desideri di Conte. Young è in dirittura d’arrivo, mentre su Eriksen c’è ottimismo, ma serve grandissima cautela. Giroud? Solo se dovesse uscire Politano. Sicuramente ci sono stati contatti con Vidal, ma i problemi interni del Barcellona complicano questa cessione. Temo che il cileno sia sempre più legato ai blaugrana. C’è stato un sorpasso da parte di Eriksen nelle gerarchie nerazzurre“.

(Tutti Convocati)