Laudisa: “Cavani, c’è un problema per l’Inter. Edinson resta in attesa ma…”

Nelle ultime settimane, il nome di Edinson Cavani è stato accostato all’Inter in vista della prossima stagione: il Matador, in scadenza di contratto con il PSG, lascerà la capitale francese al termine della stagione per intraprendere una nuova esperienza. Si parla di Inter ma anche di Atletico Madrid per l’ex Napoli, a caccia dell’ultimo grande contratto della sua carriera. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha risposto così alla domanda sull’uruguayano:

“Credo stia in attesa. Non vuol scendere sotto i 12 milioni di ingaggio e questo è un problema per l’Inter”.