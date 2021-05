Laursen: “Un bene che l’Inter abbia vinto. Eriksen? Mi sono seduto e ho pensato…”

L'ex giocatore rossonero parla dello scudetto dell'Inter e analizza la stagione del suo connazionale

"Il campionato italiano potrebbe non essere alla pari con quello inglese, ma ci sono molti club che stanno andando bene. Lo scudetto vinto dall'Inter? È un bene che ci sia qualcuno che possa spodestare dal trono la Juventus. È un bene che non sia solo la Juventus a essere grande. Sembra che le vecchie, grandi squadre stiano ritrovando la strada del ritorno. Anche Lazio, Roma e Napoli sembrano forti - e poi ovviamente il Milan. È positivo che ci sia un po' di concorrenza. Eriksen? Ora conosce un po' il modo in cui si comportano i tifosi in Italia, e conosce anche la stampa. A posteriori, non è stato un guadagno per Christian Eriksen che l'attesa fosse così lunga prima che fosse presentato, perché le aspettative sono state costantemente aumentate di giorno in giorno".

"Le aspettative dei tifosi erano veramente alte. In realtà mi sono seduto e ho pensato: "Christian, dannazione, sarà un compito arduo risolvere questa situazione". L'inizio è stato un po' imbarazzante, ma poi fortunatamente è andata come doveva andare. I tifosi sono difficili in Italia perché molto si scrive e si dice. Ed Eriksen è stato forse fortunato a non aver capito il quadro generale all'inizio. Quindi probabilmente si è chiuso solo un po' e si è concentrato sul suo. Ricordo dei tre anni in cui sono stato al Milan che ti colpisce quando non giochi o non giochi bene. E avevo imparato la lingua. In realtà, penso che sarebbe stato carino per lui non capire tutto quello che è stato detto".