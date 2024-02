Lautaro Martinez raggiunge un traguardo importantissimo e lo commenta ai microfoni di Inter TV, dopo la vittoria contro il Lecce : "Difficoltà? E' successo come contro l'Atletico. Ci sono venuti a prendere alti e a uomo, abbiamo fatto fatica a costruire. Con il mister abbiamo rivisto un paio di cose. Siamo scesi in campo e abbiamo fatto bene. Credo che stiamo lavorando in una maniera incredibile. Cerchiamo di dimostrarlo quando scendiamo in campo. Abbiamo fatto bene salvo i primi minuti del primo tempo".

"101 gol? Giornata bellissima per me, ho raggiunto questo record e questo traguardo importante. Ricordo quasi tutti i gol. Però sinceramente sono tante le cose che mi passano in testa questo momento. Sono andato via di casa a 15 anni, non immaginavo questo presente e questi traguardi con questa grande maglia. Merito del lavoro. Devo continuare su questa strada e fare quello che sto facendo. Punti deboli di questa Inter? Ci sono cose da migliorare, dobbiamo essere più puliti in ogni aspetto. Vincere ci porta a vincere", ha concluso il Toro.