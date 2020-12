TS – Lautaro, un 2020 a corrente alternata. “È mancato l’istinto del killer, soprattutto…”

“Il gol realizzato contro il Verona è il biglietto da visita con il quale Lautaro Martinez vuole chiudere un 2020 a corrente alternata per iniziare un 2021 che lo veda (possibilmente) protagonista costante”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al 2020 di Lautaro Martinez, che ha finito alla grande segnando contro il Verona il gol del momentaneo 1-0 che ha permesso al Toro di sbloccarsi dopo un digiuno di 7 partite.

Lo scorso anno, Lautaro si era presentato al giro di boa del campionato con 13 gol, 5 dei quali in Champions. Un rendimento che ha portato il Barcellona sulle sue tracce. “E che qualche voce di mercato di troppo possa averlo distratto nella seconda parte di stagione è del tutto probabile. Perché dopo un lockdown passato a mandarsi messaggi dal balcone con Lukaku (tanto per non perdere il feeling) Lautaro non è più stato così stellare. Tante pause alla voce gol e un lungo tormentone estivo, stavolta col Barça alla finestra, che però non è mai stato in grado di avvicinarsi al giocatore”, commenta Tuttosport. Lautaro ora è 7 gol in stagione e, dopo l’inizio scintillante, si pensava fossero di più. “È mancato l’istinto del killer dell’argentino, soprattutto in Champions, soprattutto quando Lukaku non è stato a disposizione”, chiosa il quotidiano.