Occasione ideale

"Insomma: Lautaro Martinez è chiamato a sbloccarsi. E l'occasione Venezia può fare il Toro ladro. I lagunari, infatti, arriveranno questa sera a San Siro con la peggior difesa della Serie A in trasferta, avendo già subito ben tredici reti, di cui quattro nella precedente gita milanese di settembre contro il Milan di Fonseca. Preda allettante. Per questo (e altri) motivo, Simone Inzaghi sembra intenzionato a non privarsi dal primo minuto del suo capitano; anche stasera, dunque, Lautaro Martinez dovrebbe essere titolare con la fascia al braccio. La sua fiducia, la sua vena realizzativa e il suo entusiasmo sono e saranno troppo importanti, soprattutto in ottica Arsenal e Napoli, sfide da disputare sempre tra le mura amiche del Meazza".