L'attaccante argentino non segna a San Siro da febbraio: la sfida contro il Venezia sembra l'ideale per sbloccarsi

L'Inter di Inzaghi, reduce dal successo sul campo dell'Empoli nel turno infrasettimanale, è pronta per ospitare a San Siro il Venezia. Un'occasione importante per Lautaro Martinez, che non segna in casa addirittura dal 28 febbraio.