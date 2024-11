Lautaro Martinez non segna in casa addirittura dal mese di febbraio. Per gli esperti di Betflag è quella contro il Venezia l’occasione giusta per interrompere il digiuno: paga 1,80 la rete del “Toro”, mentre il primo centro in Serie A di Mehdi Taremi è offerto a 2,15. Tra gli ospiti occhio a Joel Pohjanpalo, reduce dalla doppietta contro l’Udinese, e visto di nuovo a segno a 5.