Lautaro annusa la finale e spinge l’Inter. Inzaghi punta sul Toro affamato dopo l’astinenza

"Per arrivare a Roma bisogna vincere. Per farlo, l’Inter punta molto su Lautaro Martinez, il bomber ritrovato; la Juve su Adrien Rabiot, purosangue da ripartenza, pupillo di Allegri. Significa che l’argentino e il francese, a 129 giorni dalla finale del Mondiale qatarino, sono di nuovo faccia a faccia. In realtà, la notte del 18 dicembre, Lautaro e Rabiot non si incrociarono in campo. L’interista entrò al 13’ del primo tempo supplementare; lo juventino, titolare, era uscito 7’ prima. Rabiot era stato travolto, come tutta la Francia, nella prima parte del match, poi era cresciuto sfiorando anche il gol. Lautaro ha sbagliato tre occasioni, ma da un suo tiro è nato il 3-2 di Messi. Adrien, 6 presenze, un gol all’Australia, il primo della Francia in Qatar, ha giocato un buon Mondiale. Il Toro ha perso il posto da titolare dopo due partite, a vantaggio del giovane Julian Alvarez. Non ha segnato un gol, ma il Mondiale lo ha vinto ed è tornato in Serie A più felice del francese", sottolinea La Gazzetta dello Sport.