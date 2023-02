Lautaro Martinez di nuovo papà, la sua Agustina è incinta. Lei: “La famiglia si allarga”

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo diventeranno presto genitori per la seconda volta: l'annuncio è arrivato sui social

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo diventeranno presto genitori per la seconda volta. La modella argentina ha pubblicato su Instagram la foto dell'ecografia con tanto di didascalia:

"La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici di così. Non vediamo l'ora di avere un'altra persona che illumini i nostri giorni e ci dia allegria. E' più di quanto abbia mai sognato, vi amerò per sempre", ha commentato Agustina. La primogenita Nina, dunque, avrà un fratellino o una sorellina.