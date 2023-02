Serie A, Osimhen miglior giocatore del mese di gennaio: battuto anche Lautaro

L'attaccante nigeriano del Napoli ha iniziato alla grande il suo 2023, segnando 5 gol nelle prime 5 partite

Fabio Alampi

Il premio EA SPORTS Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore del Napoli Victor Osimhen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli - Cremonese, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 16ª alla 20ª della Serie A TIM 2022/2023.

“Nel mese di gennaio Victor Osimhen si è confermato un autentico Top Player, uno dei più forti attaccanti di tutto il panorama internazionale - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Con 5 gol in cinque gare il centravanti nigeriano ha consolidato il suo posto in cima alla classifica marcatori ed ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo di leader in una squadra che non smette di stupire. Infatti è la terza volta in cinque mesi che un calciatore partenopeo viene premiato come migliore del mese, a testimonianza della capacità del Napoli di scovare e valorizzare grandi talenti”.

(legaseriea.it)