Inter, Lautaro Martinez si allena a casa con Agustina: “In quarantena, ma stiamo bene”

Così come Brozovic e Skriniar, anche Lautaro Martinez esegue i compiti a casa impartiti da Antonio Conte e il suo staff per far fronte allo stop degli allenamenti e alla quarantena della squadra a causa dell’emergenza coronavirus e della positività riscontrata in Daniele Rugani. L’attaccante argentino, come documentato su Instagram, si sta infatti allenando a casa in compagnia della sua Agustina Gandolfo.

“Allenamento a casa. Volevo dire a tutti coloro che ci chiedono come stiamo, che stiamo rispettando la quarantena che abbiamo l’obbligo di fare, senza alcun problema. Grazie per i messaggi, stiamo bene“, ha scritto il Toro.