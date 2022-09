Lautaro, l’Argentina ti fa bene: quando torna all’Inter, segna. I precedenti

Ancora in gol con l'Argentina: non sbaglia un colpo Lautaro Martinez, pronto ora a fare lo stesso con l'Inter. La Gazzetta dello Sport ricorda dei precedenti beneauguranti: "Con l'Honduras il Toro ha giocato solo i primi 45' e dovrebbe ricevere trattamento simile anche nella prossima amichevole contro la Giamaica, nella notte tra martedì e mercoledì: metà partita, non di più. Non dispiacerà certo a Simone Inzaghi che lo ritroverà per un vero allenamento alla Pinetina soltanto giovedì. Lautaro avrà così due giorni appena per rimettersi a lucido accanto a Big Rom. Di buono, c'è che l'aria della Seleccion motiva spesso il Toro quando poi sbarca in Italia: lo scorso anno, tornato dalla nazionale a metà novembre, andò a segno col Napoli e per le successive due giornate. Accadde pure dopo il 10 settembre, quando al rientro colpì contro Samp e Bologna".