Copa America – Lautaro in gol, Argentina in finale: Colombia ko ai rigori

L'attaccante dell'Inter ancora decisivo: prima sblocca l'incontro, poi segna il rigore che vale la finale contro il Brasile

Lautaro Martinez ancora decisivo in Copa America: l'attaccante dell'Inter è stato il grande protagonista della semifinale tra la sua Argentina e la Colombia, terminata con il successo della Seleccion albiceleste ai calci di rigori. Il "Toro" ha sbloccato l'incontro dopo pochi minuti, con un destro a incrociare su assist di Messi. Nella ripresa Luis Diaz riporta le cose in parità. Si arriva ai calci di rigore: Lautaro segna il rigore che manda l'Argentina in finale. Domenica sera classicissima contro il Brasile.