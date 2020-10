Dopo Lautaro altri due rinnovi in agenda. L’Inter vuole blindare altri due pilastri nerazzurri

Chiusa la sessione di mercato senza colpi in extremis, l’Inter ora vuole blindare quei giocatori che costituiscono il futuro della squadra. Se il rinnovo di Lautaro è una delle priorità del club nerazzurro che vuole chiudere in fretta la trattativa, non è però l’unico.

Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, infatti, nelle prossime settimane l’Inter lavorerà anche ai prolungamenti di Barella e Bastoni. I due giovani hanno dimostrato di poter essere protagonisti nella squadra di Conte e l’Inter vuole al più presto garantire loro un futuro nerazzurro.