Lautaro: “Un po’ arrabbiato perché eravamo in vantaggio. Vuol dire che dobbiamo…”

C'è insoddisfazione dopo il pareggio con l'Atalanta nell'attaccante argentino, che aveva portato subito l'Inter in vantaggio con un gol spettacolare

Le parole di Lautaro Martinez dopo il pareggio con l'Atalanta:"Sono contento per il gol fatto ma non siamo riusciti a portare a casa questa partita. Dobbiamo lavorare, continuare a crescere perché in vantaggio in casa nostra non siamo riusciti a tenere il risultato. Vuol dire che dobbiamo lavorare. Barella è un giocatore importantissimo per noi. Lo sta dimostrando facendo assist ai compagni. Dobbiamo continuare su questa strada. Con l'Atalanta è sempre una battaglia, dobbiamo pensare alla Champions League e affrontare una squadra che è altrettanto tosta. Dobbiamo recuperare. Credo che per come è andata la partita, sia un punto guadagnato. Volevamo vincere, in casa nostra, siamo andati subito in vantaggio. Sono un po' arrabbiato per questo. Adesso la testa va alla Champions League perché la prima l'abbiamo persa. Dobbiamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo fare il nostro lavoro. Credo che la vittoria passi da quello, dal lavoro. Essere concentrati perché con il mister stiamo lavorando bene. Con carattere e personalità. Dimostrare che possiamo vincere. Saluto i tifosi, sono un supporto importante per noi".