L’Inter deve temere solo se stessa. Lautaro assenza rumorosa, trasformata in opportunità

L'Inter vince 3-1 con lo Spezia e ritrova i suoi uomini migliori pronti per la parte decisiva del campionato

"Inzaghi non si è fidato, ha rinunciato al turnover e lasciato in panchina solo Lautaro, «ma non ci sono titolarissimi», ha puntualizzato. Un’assenza rumorosa, trasformata in opportunità nella ripresa. L’Inter non ha azzannato la partita, l’ha condotta, rischiando poco contro uno Spezia volenteroso e fragile in attacco. L’approccio i nerazzurri non l’hanno sbagliato, ci hanno solo messo tempo a trovare la via per squadernare la formazione di Motta. La rete del Toro ha chiuso il match, il gran gol di Maggiore l’ha riaperto solo sulla carta, il sigillo l’ha messo Sanchez nel recupero. L’Inter viaggia forte, il Milan è avvisato, martedì il quarto round della stagione in semifinale di Coppa Italia. Per lo scudetto la battaglia è lunga e tutta in bilico", conclude il quotidiano.