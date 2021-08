CdS – Inter, con Lukaku via anche Lautaro? L’Atletico prepara una nuova offerta

Il club madrileno non ha perso di vista l'attaccante nerazzurro: a Milano temono di perdere la loro coppia gol

"Il messaggio lanciato con la quasi perfezionata cessione di Lukaku rischia di far pensare che all'Inter tutti hanno un prezzo, come gli articoli di un supermarket. Ecco perché dalla Spagna sono tornate fuori le voci su una proposta in arrivo dall'Atletico Madrid per Martinez. Il ds Berta, che si è portato avanti con Rafa Mir del Wolverhampton, non ha smesso di pensare al Toro e sta preparando un'offerta importante (70 milioni?). A quel punto "salterà" il passaggio di Lukaku al Chelsea? Tra i due sicuramente Marotta e Ausilio preferirebbero cedere l'argentino, più facile da sostituire, ma a meno che Abramovic non si tiri indietro (e i presupposti al momento non ci sono...), Big Rom lascerà la Pinetina, mentre Martinez resterà. Altrimenti davvero sui cancelli del centro Suning sarebbe appeso il cartello... supermercato".