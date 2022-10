Lautaro e Barella i due leader dell’Inter. “Nicolò ad inizio stagione…”

"Tra Barcellona, Salernitana e Fiorentina, infatti, l’Inter ha prodotto 9 reti: ebbene, l’argentino e l’azzurro ne hanno firmate ben 7, “timbrando” ad ogni gara, con il “Toro” autore di una doppietta l’altra sera al Franchi. La speranza di Inzaghi, evidentemente, è che si ripetano anche mercoledì sera contro il Viktoria Plzen. Ma non è finita qui, visto che insieme hanno pure confezionato 3 assist: a dimostrazione di quanto entrambi incidano nello sviluppo della manovra di una squadra riemersa proprio nel momento in cui sembrava essere sul punto di sprofondare. E pensare che, prima dell’ultimo exploit, Lautaro era reduce da un digiuno di 8 partite. Il centrocampista sardo, invece, con il Bayern era addirittura finito in panchina, quasi per punizione. Era il simbolo più evidente di uno dei mali della squadra, vale a dire le plateali manifestazioni di insofferenza nei confronti del compagno che commetteva un errore o che sbagliava la scelta della giocata. Ora, dopo un fondamentale confronto interno, non accade più. E lo stesso Barella è sempre pronto ad incitare, piuttosto che a criticare. Ne ha beneficiato lui stesso: i suoi 5 gol stagionali, infatti, sono già un bottino superiore rispetto a tutti i primi tre anni in nerazzurro", analizza il Corriere dello Sport.