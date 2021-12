Inter, Toro furioso: il bello e il brutto di Lautaro. GdS: “Non ha mai paura. Ma a volte…”

Lautaro Martinez, unico e imprescindibile. Con alcuni angoli da smussare. La Gazzetta mette in evidenza la gara dell'argentino

"Questo Toro è furioso per davvero, se le prende con tutti: fa e disfa, segna e sbatte ogni porta. In rigoroso ordine di reazione: nel primo tempo si imbizzarrisce e carica su uno spezzino rischiando il rosso, nel secondo strappa un rigore dai piedi di Calhanoglu e scaccia vecchi incubi dal dischetto e, alla fine, con tre punti sullo stomaco, maledice pure il terreno poco amico di San Siro. Inter-Spezia è un compendio del buono e del brutto di Lautaro, attaccante con il dono dell’unicità: l’argentino è un talento pregiato su cui costruire il futuro, una punta dotata di personalità extra-large che non avrà mai paura di tirare un rigore o di dire la sua davanti a un microfono. A volte, però, la personalità esonda e il Toro vede rosso, perde il lume: quella corsa scriteriata per «punire» Erlic, colpevole di fallo duro su di lui, è una vendetta privata che poteva cambiare la sera nerazzurra".