Lautaro, per una big europea è la prima scelta. “L’allenatore è innamorato pazzo di lui”

Lautaro Martinez si è sbloccato in campionato contro la Salernitana e ora ha messo nel mirino il Liverpool per infrangere un altro tabù

Lautaro Martinez si è sbloccato in campionato contro la Salernitana e ora ha messo nel mirino il Liverpool per infrangere un altro tabù. Il Toro, infatti, non segna da 490 giorni in Champions League quando Lautaro bucò la difesa del Real Madrid a Valdebebas. "È passata una vita, un anno e mezzo. È nata una figlia, nel frattempo. È arrivato un rinnovo di contratto con l’Inter, figlio della volontà del club di trattenerlo a Milano e della scelta sua di restare in Serie A. Quel che non è cambiato, anche al netto dei digiuni europei e nazionali, è la presenza del nome dello stesso Lautaro nei taccuini dei più importanti club d’Europa. Per l’Atletico Madrid sarebbe la prima scelta, Diego Simeone è innamorato pazzo di lui da tempi non sospetti (almeno per noi). E chissà quanti altri tecnici ragionano così", commenta La Gazzetta dello Sport.