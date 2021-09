Libero – Lautaro contro la bestia nera Bologna, Inzaghi pensa al turnover

Così l'articolo di Libero in merito a Inter-Bologna, anticipo del sabato alle 18 che vede i nerazzurri di nuovo di scena a San Siro

"L’unica arma a disposizione dell’Inter per scacciare i malumori dopo due stop consecutivi, il 2-2 in campionato contro la Sampdoria e lo 0-1 in Champions League con il Real Madrid, è tornare alla vittoria". Apre così l'articolo di Libero in merito a Inter-Bologna, anticipo del sabato alle 18 che vede i nerazzurri di nuovo di scena a San Siro tre giorni dopo il KO con il Real Madrid. Inzaghi si affida a Correa e Lautaro, con Dzeko che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. "Per caratteristiche, il Tucu e Lautaro (entrambi a quota 2 gol in serie A), possono comporre un duo stellare: tecnico, estroso, veloce e letale in zona gol", evidenzia Libero che rimarca come il Toro voglia sbloccarsi: in 5 partite con i rossoblù, Lautaro non ha mai segnato e addirittura ha sbagliato un rigore due anni fa prima di subire la rimonta del Bologna con Juwara e Barrow.