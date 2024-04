CdS – Lautaro a caccia del record personale di gol. E pure Thuram ci prova

Quota 30 in totale è il record personale di gol, in una stagione, che Lautaro Martinez può ancora raggiungere nel finale di questa stagione. A partire da Inter-Torino. Nel giorno della festa nerazzurra, il capitano vuole ritrovare la rete che gli manca dalla fine di febbraio per festeggiare davanti ai sostenitori nerazzurri lo scudetto conquistato nel derby. Inzaghi lo schiererà da titolare insieme a Thuram.

L'argentino, con 4 gol nelle prossime partite, arriverebbe proprio a 30. Ne ha segnati in campionato 23 e gli altri li ha fatti in CL e Supercoppa. Nella scorsa stagione ne ha segnati in totale 28. Con 25 reti in Serie A raggiungerebbe Ibra che ne aveva fatti tanti nella stagione 2008-2009. Il francese vorrebbe invece toccare o superare quota 13. Gli manca un gol, ne ha fatti 12 in A, per segnare gli stessi gol che ha segnato in Bundesliga col Borussia M. E questa volta lo farebbe da punta, come ricorda il Corriere dello Sport " abbandonando le vesti di esterno offensivo".