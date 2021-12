Lautaro, Cagliari vittima preferita. “Il Toro cerca un nuovo record personale”

Dopo aver chiuso la fase a gironi di Champions League senza reti, Lautaro Martinez ritrova il Cagliari, sua vittima preferita

Dopo aver chiuso la fase a gironi di Champions League senza reti, Lautaro Martinez ritrova il Cagliari, la vittima preferita da quando è all'Inter. Sono 4 i gol firmati dall'argentino in 6 partite, il maggior numero di gol segnati a qualsiasi squadra di Serie A ma anche il primo in Italia, il 29 settembre 2018. "L’argentino è tornato a colpire contro i sardi nelle successive tre occasioni da quel fatidico giorno di settembre di tre anni fa, ma nelle ultime due sfide è rimasto a secco. Adesso ha l’occasione per tornare alle vecchie abitudini e con uno stimolo in più, quello di raggiungere un nuovo primato personale: andare a segno per quattro partite consecutive nello stesso torneo, cosa finora mai riuscitagli da quando è in Italia", spiega La Gazzetta dello Sport.