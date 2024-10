La Stampa – Stasera Lautaro in CL dopo aver interrotto il digiuno in Serie A

Sul quotidiano si parla degli impegni delle italiane in Coppa in questo turno con l'Inter che stasera ospita a San Siro la Stella Rossa

"Questa sera giocherà Lautaro , a segno due volte a Udine per le prime reti di stagione. Il Toro interista di avventure in Champions ne ha vissute sette, sempre con la maglia dell’Inter e toccando la finale due edizioni fa a Istanbul". Il quotidiano La Stampa parla così della gara di questa sera al Meazza, quella che i nerazzurri giocheranno contro la Stella Rossa, la seconda gara del girone di CL.

A proposito della squadra ospite, nel pezzo dedicato alle italiane in Coppa, si legge: "La Stella Rossa domina in Serbia - otto vittorie e un pari - e in Europa si annuncia ancora come una squadra poco conosciuta e, per questo, scivolosa da affrontare". Un po' quello che ha detto alla vigilia Simone Inzaghi cercando di tenere alta la concentrazione dei suoi, un po' traballante in questo avvio di campionato. «La Stella Rossa ha cominciato la stagione a luglio, è molto ben allenata e sarà una gara con delle insidie da gestire nel migliore dei modi», ha detto nella conferenza stampa della vigilia.