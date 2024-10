"Tre punti e qualche gol per una classifica misteriosa nella quale calcoli e gestione, almeno adesso, sono proibiti. Il pari con il City fa prestigio ma un solo punto. Serve l’Inter vera, non necessariamente quella titolare. La squadra delle seconde linee di Inzaghi è superiore alla Stella Rossa. In difesa, la cerniera Pavard-De Vrij-Bastoni non può temere Ndiaye e il promettente diciassettenne Maksimovic. In mezzo la regia sarà ancora di Calha, con Miki e Zielinski ai fianchi. Carlos Augusto dovrebbe dare un turno di riposo a Dimarco. In attacco, sicuro Taremi, resta il dubbio sul partner: le prove suggeriscono Arnautovic, tatticamente non dissimile dall’iraniano, la logica spingerebbe per Lautaro che ha appena ritrovato la vena del gol", rivela La Gazzetta dello Sport.