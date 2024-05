In prima pagina si parla dell'argentino e del prolungamento, ancora in trattativa, con il club nerazzurro. "E il caso Oaktree - si legge sul giornale sportivo - dilata i tempi"

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla del pari della Juve a Bologna, con tre gol in otto minuti, e anche in questo caso il titolo principale è "Rimontero". Ma a centro pagina si parla anche di Inter. E del rinnovo di Lautaro Martinez: "Chiede 12 mln", si legge. "Vuole uno stipendio alla Vlahovic per firmare con l'Inter", si legge su quella che sarebbe la richiesta del giocatore e dei suoi agenti.