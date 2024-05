Il capitano è salito sul palchetto con la Coppa Scudetto ritirata dopo la gara con la Lazio e ha detto qual è stato per lui il segreto della stagione: il gruppo

«Grazie ai compagni, sono orgoglioso perché è arrivata tanta gente nuova, ma si è inserita benissimo». Lautaro Martinez alla serata di Gala dedicata alla vittoria dell'Inter dello scudetto e della conquista della seconda stella ha celebrato il percorso fatto insieme ai suoi compagni. Iniziato forse in salita per i tanti addii e le tante rivoluzioni in squadra e alla fine è arrivato un traguardo bellissimo.