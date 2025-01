L'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani era tra gli opinionisti del ' Club ' di Caressa e ha parlato di Lautaro Martinez, che dopo aver segnato in CL contro lo Sparta Praga, ha segnato anche a Lecce il gol del due a zero. «È vero che lui gioca in una squadra forte , ma lui calcia in porta cinque sei volte a partita», ha sottolineato.

E ha continuato così il suo ragionamento: «Per la mia esperienza un attaccante si valuta per tutte le volte che tira in porta più per quante volte fa salire la squadra. Poi è chiaro che serve tutto ma secondo me noi oggi siamo condizionati dal mettersi a disposizione della squadra. L'attaccante forte deve tirare in porta, avere le qualità tecniche quando arriva la palla, in poco tempo, di riuscire a fare il gesto e lui lo fa. Ha il periodo in cui segna meno, ma tira sempre».