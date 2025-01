«Se la battaglia per lo scudetto è già solo tra Inter e Napoli? Con la vittoria a Como l'Atalanta ha ribaltato la partita. Quando diciamo di allenatori che possono incidere. Gasperini ha cambiato l'Atalanta con inserimento di Brescianini. Poi fa due gol importanti di Retegui. Se in lotta per lo scudetto? Chi è davanti ha già fatto due scontri diretti e per il Napoli è un vantaggio. La mentalità della squadra partenopea è cambiata: non soffre nel secondo tempo come aveva fatto in passato ad esempio contro il Genoa o col Venezia, sembra tutta un'altra squadra. Ha vinto a Bergamo e in casa con la Juve. Se penso all'Inter deve ancora giocare derby, Atalanta, Juventus e Napoli fuori casa, magari dopo o prima di una partita importante in Coppa, ora non ho davanti il calendario. L'Inter avrà la forza di andare a vincere queste partite fuori casa? Magari sì. Però in questo momento il Napoli si è già tolto due scontri diretti importanti», ha sottolineato l'ex capitano parlando della lotta per il titolo.