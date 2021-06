In Argentina – Lautaro non segna? Non è un dato preoccupante. Il compito…

Sono state mosse tante critiche all'attaccante dell'Inter impegnato in Coppa America ma il giornale Marca spiega il fulcro del problema

Del giocatore nerazzurro ha parlato Marca e pur analizzando un momento difficile a livello di reti segnate elogia comunque il calciatore dell'Inter: "Non smette di crescere. La sua striscia di quattro partite senza reti non è qualcosa di preoccupante. Ovviamente tutti i riflettori sono puntati su di lui perché è il titolo della Nazionale argentina. gli vengono chiesti i gol e lui li fa ma non è una punta naturale. Non è un vero 9. All'Inter ha segnato 045 gol a partita, un buon dato al quale bisogna aggiungere quanto fatto da Lukaku. All'Argentina manca un marcatore totale da molto tempo. Non viene contestata la qualità dei giocatori in rosa ma le aspettative, per quanto riguarda le prestazioni, è massima", si legge sul sito del quotidiano, versione argentina.