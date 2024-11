Lautaro è rimasto ancora a secco contro il Napoli. Il capitano dell'Inter non ha ancora trovato la forma e la continuità che aveva nella passata stagione. Macchina da gol nello scorso campionato, meno decisivo in questo. Inzaghi lo aspetta e continua a farlo giocare per fargli trovare la condizione.

"La settimana enigmistica dell’Inter si è chiusa con il solito rompicapo in attesa di soluzione: quando l’arena ribolle, Lautaro non incorna più i rivali. Il terzo indizio che ha fatto la prova si è materializzato a San Siro contro il Napoli: un tiro sbagliato, un altro mancato e nessuna conclusione nello specchio. Scena muta e partitaccia, come pure contro Juve e Milan, sempre nello stadio di casa. Il conto dei gol nei big match resta fermo a zero, quello dei tiri in porta arriva a uno, una botta centrale respinta da Maignan nel derby di settembre. E allora, in questo strano déjà vu al quale i tifosi dell’Inter non erano certo preparati, il tempo sembra come sospeso. Siamo a novembre ma pare ancora agosto, quando il Toro vagava per il campo appesantito, alla ricerca della brillantezza perduta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.