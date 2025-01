Paolo Condò su Skysport ha analizzato la partita vinta dall'Inter contro lo Sparta Praga in Champions League. «Abbiamo tre squadre italiane tra le prime otto in questo momento. Ora dipende da loro. L'ultima giornata non sarà semplice perché l'Atalanta va dal Barcellona».

«Lautaro è il giocatore che anche se non segna trova sempre il modo di rendersi utile per la squadra e lo ha fatto sempre in questo periodo. Nella prima fase della stagione era sulle gambe per motivi chiari. Ha accorciato le vacanze ed è tornato presto in campo. Ed ha pagato. È umano anche lui», ha detto il giornalista a proposito del capitano nerazzurro, marcatore di serata e premiato come migliore in campo dall'UEFA.