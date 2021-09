Lautaro, conto aperto col Bologna: nessun gol e anche un episodio sfavorevole

L'argentino avrà sulle spalle il peso dell'attacco nerazzurro nel match in programma domani al Meazza

Non mancheranno di certo gli stimoli a Lautaro Martinez nel prossimo impegno di campionato dell'Inter. Al Meazza domani pomeriggio arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic: in palio tre punti che permetterebbero ai nerazzurri di ripartire dopo i passi falsi con Sampdoria e Real Madrid. Per l'argentino, che potrebbe giocare dal 1' con Correa, anche una questione personale, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Ha ancora un conto aperto contro il Bologna, squadra che gli risulta assai ostica: non ha mai segnato in 5 partite, con l’aggiunta di un rigore fallito due stagione fa".