Sky – Juve-Inter, Lautaro il più atteso. Con lui in attacco Dzeko

Nelle prossime ore i nerazzurri si giocano la possibilità di vincere un secondo titolo in questa stagione e si affideranno all'argentino

"La formazione interista vuole mettere un altro punto esclamativo su una stagione cominciata in salita e che la sta vedendo lottare fino all'ultimo per i suoi obiettivi. Per vincere il trofeo dovrebbe battere per la terza volta in questa stagione la squadra di Allegri, servirà carica e convinzione, in attesa di tornare poi a mettere la testa sullo scudetto. Ma lì non dipenderà sicuramente solo dai nerazzurri", sottolineano dal canale satellitare.