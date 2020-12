Lautaro: “Finito con sette vittorie di fila, abbiamo dato tanto fisicamente. Adesso…”

“Questa vittoria? Ha un valore importante: abbiamo finito l’anno con una vittoria. Con sette vittorie di fila, siamo contenti del risultato. Potevamo fare anche fare più gol, abbiamo avuto le occasioni. Ma siamo riusciti a portare i tre punti a casa, che erano importanti per chiudere l’anno. Chiudere l’anno con questa vittoria era quello che volevamo. Torniamo contenti a casa, adesso riposiamo un po’ e poi penseremo all’anno prossimo. Un attaccante vive di gol oggi ho potuto farlo, aiutare la squadra e aprire le marcature che è importante. Sono contento perché l’Inter vince. Energie spese? Più fisicamente, contro squadre che corrono tanto e con questo tipo di gioco in cui ti aspettano dietro e giocano a uomo. Abbiamo dato tanto fisicamente. Questi giorni servono per riposare anche la testa. Faccio gli auguri ai tifosi e a tutta la gente che lavora nell’Inter”. Con queste parole Lautaro Martinez ha celebrato la vittoria contro il Verona.

(Inter TV)