Lautaro, il rinnovo è pronto. L’Inter conta di chiudere la pratica entro 10 giorni

L'agente dell'attaccante dell'Inter rientrerà a breve in Italia per trattare il prolungamento del contratto dell'argentino

"Lautaro al momento ha un contratto in scadenza nel 2023 a 2,5 milioni più bonus. Il nuovo accordo prevede il prolungamento di un anno e soprattutto un adeguamento che lo porterebbe a guadagnare tra i 4,5 e i 5 milioni. Camano conta di tornare in Italia entro una decina di giorni per chiudere a pratica, indirizzando così in maniera forse decisiva il futuro dell'attaccante argentino. L'operazione non è riuscita prima sia per i noti problemi finanziari della proprietà nerazzurra (stessa sorte aveva subito Bastoni, che invece di recente è stato blindato) sia perché in aprile l'attaccante 23enne ha cambiato procuratore, lasciando Zarate e Yaque che quell'accordo avevano preparato".