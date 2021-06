Inter, Biasin: “Lautaro? Ad oggi zero offerte. Hakimi al Psg? La situazione”

Il collega ha fatto il punto sul futuro dei due gioielli nerazzurri, molto ambiti a livello europeo

"- Hakimi: il Psg conferma l'interesse ma non ha ancora avvicinato la richiesta del club (80 milioni). - Lautaro: ad oggi, nessuna offerta per l'argentino". Così Fabrizio Biasin, giornalista, su Twitter in merito alla situazione di mercato di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, due dei gioielli dell'Inter tra i più ambiti a livello europeo. Il marocchino è in trattativa avanzata con il Paris Saint-Germain, mentre l'argentino, ad oggi, sembra sul punto di restare.