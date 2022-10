Inter, per Lautaro stessi numeri del 21-22: “Ma c’è una differenza che gli ha evitato critiche”

"Evidentemente non è una questione unicamente di gol, perché il bottino raccolto finora da Lautaro è identico a quello dell’anno scorso, vale a dire 5 reti in 14 presenze. In questa stagione, però, il bomber di Bahia Blanca ha già attraversato uno dei suoi soliti periodi di digiuno: 8 gare senza segnare, prima di sbloccarsi al Camp Nou contro il Barcellona. Tuttavia, rispetto al passato, non ha raccolto critiche. Per una semplice ragione: adesso sa rendersi utile anche senza spedire il pallone in rete. Basti pensare al match con il Torino, in cui ha letteralmente indossato i panni del trascinatore, oppure all’assist a Gosens sempre in terra catalana. Insomma, in qualsiasi momento, Lautaro può estrarre dal suo cilindro una giocata decisiva. E allora tanto vale tenerlo in campo il più a lungo possibile".